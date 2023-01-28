«Баскония» в овертайме переиграла «Эфес»

В пятницу, 27 января, были сыграны четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Црвена Звезда» на своем паркете потерпела поражение от «Партизана» (78:79), «Олимпиакос» дома выиграл у «Маккаби» (95:89), «Баскония» в овертайме обыграла «Эфес» (114:111 ОТ), а «Бавария» оказалась сильнее «Виртуса» (91:84).

В турнирной таблице лидирует «Реал» (14-7), вторым идет «Олимпиакос» (14-7), замыкает тройку «Фенербахче» (13-8).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Партизан» (Сербия) — 78:79 (18:20, 19:25, 17:12, 24:22)

Ц: Вильдоса (26), Недович (23), Добрич (13).

П: Экзам (20), Ледэй (20), Лессор (13).

«Олимпиакос» (Греция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 95:89 (24:25, 27:11, 20:28, 24:25)

О: Везенков (23), Маккиссик (13), Папаниколау (10).

М: Соркин (23), Болдуин (14), Колсон (13 + 11 подборов), Адамс (13).

«Баскония» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 114:111 ОТ (29:28, 19:23, 22:26, 28:21, 16:13)

Б: Костелло (33), Томпсон (19 + 16 передач), Ховард (16), Инок (14).

Э: Ларкин (21), Бобуа (19), Мицич (19), Клайберн (16).

«Бавария» (Германия) — «Виртус Б» (Италия) — 91:84 (22:18, 21:20, 23:17, 25:29)

Б: Рубит (18), Уинстон (15), Уайлер-Бэбб (10 ).

В: Кординье (14), Теодосич (14), Хэкетт (12).