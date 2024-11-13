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Сегодня, 00:41

«Баскония» на своем паркете проиграла «Эфесу», «Реал» победил «Виртус»

Евгений Козинов
Корреспондент
Разыгрывающий защитник «Монако» Майк Джеймс.
Фото AFP
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Во вторник, 12 ноября, состоялись семь матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Фенербахче» выиграл у «Баварии» (87:76), «Монако» потерпел поражение от «Црвены Звезды» (90:98), «Олимпиакос» победил АСВЕЛ (94:92), «Альба» в овертайме переиграла «Милан» (105:101 ОТ), «Панатинаикос» одолел «Маккаби» (93:87), «Баскония» уступила «Эфесу», а «Реал» оказался сильнее «Виртуса» (98:86).
Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Бавария» (Германия) — 87:76 (13:21, 22:9, 32:28, 20:18)

Ф: Хэйс (25), Холл (12), Колсон (11), Биберович (11).

Б: Эдвардс (24), Букер (20), да Силва (10).

«Монако» (Франция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 90:98 (26:26, 28:22, 20:26, 16:24)

М: Джеймс (20), Окобо (20), Лойд (10), Мотеюнас (10).

Ц: Петрушев (25), Миллер-Макинтайр (20), Кэнан (11).

«Олимпиакос» (Греция) — АСВЕЛ (Франция) — 94:92 (24:29, 18:21, 29:23, 23:19)

О: Везенков (21), Фурнье (20), Милутинов (13).

А: Маледон (31), Ловернь (16), Харрисон (15), Ндиайе (11), Лайти (10).

«Альба» (Германия) — «Милан» (Италия) — 105:101 ОТ (19:23, 24:32, 26:22, 23:15, 13:9)

А: Прочида (29), Уильямс (23 + 11 подборов), Маттиссек (21), Спаньоло (20).

М: Миротич (28 + 10 подборов), Ледэй (23), Димитриевич (14).

«Панатинаикос» (Греция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 93:87 (21:25, 16:22, 23:16, 33:24)

П: Нанн (21), Лессор (18), Осман (12), Эрнангомес (12).

М: Соркин (21), Хорд (14), Йокубайтис (13).

«Баскония» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 84:89 (21:24, 18:22, 24:19, 21:24)

Б: Монеке (22), Диоп (13), Седекерскис (9).

Э: Брайант (20), Томпсон (18), Бобуа (16).

«Реал» (Испания) — «Виртус Б» (Италия) — 98:86 (28:25, 25:24, 27:18, 18:19)

Р: Хезоня (20), Рэтан-Мэйс (17), Кампаццо (14), Тавареш (14).

В: Шенгелия (20), Кординье (18), Клайберн (15).

Баскетбол
БК Альба
БК Анадолу Эфес
БК АСВЭЛ
БК Бавария
БК Баскония
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БК Реал
БК Фенербахче
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