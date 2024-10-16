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Сегодня, 00:37

«Реал» уступил «Басконии» на выезде в матче Евролиги

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Баскония» дома победила «Реал» в матче 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 76:72.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Джанан Муса, набравший 17 очков.

В параллельных матчах «Париж» обыграл «Панатинаикос» (84:80), «Виртус» уступил «Жальгирису» (68:71), а «Партизан» оказался сильнее «Баварии» (86:78).

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«Баскония» (Испания) — «Реал» (Испания) — 76:72 (16:18, 20:17, 12:17, 28:20)

Бас: Ховард (15), Монеке (14), Луваву-Кабарро (9)

Р: Муса (17), Таварес (14 + 15 подборов), Хезоня (13)

«Париж» (Франция) — «Панатинаикос» (Греция) — 84:80 (21:19, 24:20, 24:20, 15:21)

Париж: Нифи (20), Шортс (16), Малком (14)

Пан: Лессо (19 + 11 подборов), Нанн (16), Браун (14)

«Виртус Б» (Италия) — «Жальгирис» (Литва) — 68:71 (15:16, 15:28, 22:16, 16:11)

В: Клайберн (16), Пайола (11), Шенгелия (11 + 11 подборов)

Ж: Гидрайтис (15), Франсиско (11), Улановас (10)

«Партизан» (Сербия) — «Бавария» (Германия) — 86:78 (24:15, 25:17, 22:20, 15:26)

Пар: Браун (22), Джонс (14), Бонга, Джонс, Нтиликина (все трое — 13)

Бав: Обст (15), Эдвардс (13), Вейлер-Бабб (12)

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