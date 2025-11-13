Видео
13 ноября, 00:31

«Бавария» дома проиграла «Барселоне»

Евгений Козинов
Корреспондент

В среду, 12 ноября, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Бавария» на своем паркете проиграла «Барселоне» (74:75), «Олимпиакос» победил «Жальгирис» (95:78), «Милан» победил АСВЕЛ (80:72).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Олимпиакос» (Греция) — «Жальгирис» (Литва) — 95:78 (28:14, 22:22, 24:17, 21:25)

О: Дорси (30), Милутинов (16), Везенков (14).

Ж: Франсиско (15), Райт (13 + 10 подборов), Сирвидис (12).

«Бавария» (Германия) — «Барселона» (Испания) — 74:75 (15:20, 17:23, 25:18, 17:14)

Бав: Динуидди (17), да Силва (17), Йович (9).

Бар: Саторански (13), Клайберн (12), Шенгелия (10), Эрнангомес (10).

«Милан» (Италия) — АСВЕЛ (Франция) — 80:72 (18:9, 22:23, 16:19, 24:21)

М: Брукс (23), Больмаро (15), Букер (13).

А: Уотсон (25), Траоре (19), Сельяс (11).

  • Saiga-спринтер

    Кози - когда поставите правильный счет матча Маккаби - Барселона (71:92)?

    13.11.2025

    Баскетбол
    БК АСВЭЛ
    БК Бавария
    БК Барселона
    БК Жальгирис
    БК Милан
    БК Олимпиакос (Пирей)
    Евролига
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
