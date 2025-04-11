Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евролига. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Женщины
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Евролига

11 апреля, 00:22

«Бавария» дома проиграла «Фенербахче»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

В четверг, 10 апреля, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Бавария» на своем паркете проиграла «Фенербахче» (77:89), «Монако» победил АСВЕЛ (83:78), «Олимпиакос» выиграл у «Маккаби» (99:93), «Милан» переиграл «Басконию» (111:89), «Реал» на выезде обыграл «Партизан» (91:89), «Париж» одолел «Альбу» (72:63).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Бавария» (Германия) — «Фенербахче» (Турция) — 77:89 (13:28, 18:18, 21:22, 25:21)

Б: Эдвардс (26), Букер (15), Гиффи (9).

Ф: Хэйс (24), Макколлум (11), Биберович (11), Мелли (11), Болдуин (11).

АСВЕЛ (Франция) — «Монако» (Франция) — 78:83 (15:22, 20:19, 22:16, 21:26)

А: Сако (20 + 11 подборов), Маледон (18), Роберсон (14 + 12 подборов).

М: Джеймс (20), Лойд (16), Жете (13), Диалло (11).

«Олимпиакос» (Греция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 99:93 (31:28, 20:20, 19:22, 29:23)

О: Фурнье (27), Везенков (21), Райт (18), Питерс (17).

М: Уильямс (17 + 13 подборов), Йокубайтис (16), Соркин (16).

«Милан» (Италия) — «Баскония» (Испания) — 111:89 (31:18, 31:17, 20:26, 29:28)

М: Ледэй (32), Миротич (23 + 10 подборов), Брукс (18).

Б: Шаманич (17), Ронгавопулос (10), Холл (10).

«Партизан» (Сербия) — «Реал» (Испания) — 89:91 (24:22, 22:26, 28:17, 15:26)

П: Дэвис (22), К. Джонс (15), Бонга (14 + 11 подборов), Покушевски (12).

Р: Муса (15), Тавареш (14), Серхио Юль (13), Кампаццо (12), Хезоня (12).

«Париж» (Франция) — «Альба» (Германия) — 72:63 (22:14, 24:17, 14:8, 12:24)

П: Янтунен (15), Ифи (15), Уорд (12), Шортс (10).

А: Бин (14), Маккормак (12), Делов (9).

Баскетбол
БК Альба
БК АСВЭЛ
БК Бавария
БК Баскония
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Милан
БК Монако
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Партизан
БК Реал
БК Фенербахче
Евролига
Читайте также
Капитан «Автомобилиста» Голышев сдал положительный допинг-тест
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя