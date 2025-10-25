Видео
25 октября, 02:29

«Бавария» дома проиграла «Олимпиакосу»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Партизан» на своем паркете проиграл «Парижу» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 83:101. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник сербской команды Стерлинг Браун, набравший 25 очков.

В другой встрече «Бавария» дома потерпела поражение от «Олимпиакоса» — 71:96. Атакующий защитник Тайлер Дорси набрал 19 очков.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Партизан» (Сербия) — «Париж» (Франция) — 83:101 (26:26, 20:22, 14:23, 23:30)

Партизан: Браун (25), Вашингтон (16), Бонга (13), Паркер (11).

Париж: Ифи (21), Эррера (17), Робинсон (14), Уаттара (14), Морган (11).

«Бавария» (Германия) — «Олимпиакос» (Греция) — 71:96 (15:23, 14:24, 23:22, 19:27)

Б: Обст (15), да Силва (12), Майк (10).

О: Дорси (19), Везенков (18), Холл (11).

