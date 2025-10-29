«Бавария» переиграла «Реал» в Евролиге

Saiga-спринтер

Жальгирис хорошо играл. Плотно в защите и разнообразно в нападении. Точно по настройкам того Жальгириса, с Куртом и Сабой в составе. P.S. Дилетантские горе-спецурики некогда спортивной газетёнки - когда поменяете счет матча Маккаби - Барселона на правильный (71:92) в календаре игр и в турнирной таблице Евролиги?

29.10.2025