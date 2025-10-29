«Бавария» переиграла «Реал» в Евролиге

29 октября, 02:41
Во вторник, 28 октября, состоялись восемь матчей регулярного чемпионата Евролиги.
«Бавария» выиграла у «Реала» (90:84), «Панатинаикос» победил «Маккаби» (99:85), «Барселона» переиграла «Милан» (74:72), «Валенсия» одержала победу над «Фенербахче» (2:79), «Црвена Звезда» выиграла у АСВЕЛ (79:65).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Жальгирис» (Литва) — «Виртус Б» (Италия) — 86:65 (25:11, 17:22, 16:17, 28:15)
Ж: Франсиско (23 + 10 передач), Райт (14), Слива (13), Сирвидис (11).
В: Морган (19), Смаилагич (12), Эдвардс (9), Диуф (9).
«Црвена Звезда» (Сербия) — АСВЕЛ (Франция) — 79:65 (21:17, 18:8, 23:15, 17:25)
Ц: Монеке (24), Добрич (11), Оджелей (11).
А: Аженса (13), Ндиайе (10), Нгуама (7), Сельяс (7).
«Бавария» (Германия) — «Реал» (Испания) — 90:84 (27:25, 17:32, 25:10, 21:17)
Б: Майк (29), Рэтан-Мэйс (14), Болдуин (10), да Силва (10 + 10 подборов).
Р: Лайлс (20), Маледон (15), Тавареш (13).
«Панатинаикос» (Греция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 99:85 (24:25, 23:24, 21:17, 31:19)
П: Нанн (22), Осман (20), Юртсевен (16 + 13 подборов), Шортс (13).
М: Хорд (15), Кларк (14), Лиф (12), Уокер (10), Соркин (10).
«Барселона» (Испания) — «Милан» (Италия) — 74:72 (14:19, 22:22, 28:20, 10:11)
Б: Клайберн (17), Веселы (14), Пантер (13), Саторански (11), Шенгелия (11).
М: Брукс (15), Шилдс (12), Букер (11), Больмаро (10).
«Баскония» (Испания) — «Дубай» (ОАЭ) — 92:85 (26:20, 15:22, 23:18, 28:25)
Б: Луваву-Кабарро (25), Симмонс (16), Диалло (14), Седекерскис (11).
Д: Петрушев (22), Бертанс (19), Райт (13).
«Париж» (Франция) — «Эфес» (Турция) — 80:90 (21:17, 18:29, 21:23, 20:21)
П: Ифи (17), Эррера (17), Робинсон (13), Уаттара (13).
Э: Ларкин (19), Османи (18), Кординье (14), Лойд (14), Шмитс (11).
«Валенсия» (Испания) — «Фенербахче» (Турция) — 92:79 (27:13, 24:22, 25:21, 16:23)
В: Тэйлор (17), Бадио (15), Монтеро (12), Томпсон (11).
Ф: Биберович (18), Хортон-Такер (16), Болдуин (13), Уилбекин (11).
Saiga-спринтер
Жальгирис хорошо играл. Плотно в защите и разнообразно в нападении. Точно по настройкам того Жальгириса, с Куртом и Сабой в составе. P.S. Дилетантские горе-спецурики некогда спортивной газетёнки - когда поменяете счет матча Маккаби - Барселона на правильный (71:92) в календаре игр и в турнирной таблице Евролиги?
29.10.2025