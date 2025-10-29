Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евролига. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Женщины
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Евролига

29 октября, 02:41

«Бавария» переиграла «Реал» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент

Во вторник, 28 октября, состоялись восемь матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Бавария» выиграла у «Реала» (90:84), «Панатинаикос» победил «Маккаби» (99:85), «Барселона» переиграла «Милан» (74:72), «Валенсия» одержала победу над «Фенербахче» (2:79), «Црвена Звезда» выиграла у АСВЕЛ (79:65).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — «Виртус Б» (Италия) — 86:65 (25:11, 17:22, 16:17, 28:15)

Ж: Франсиско (23 + 10 передач), Райт (14), Слива (13), Сирвидис (11).

В: Морган (19), Смаилагич (12), Эдвардс (9), Диуф (9).

«Црвена Звезда» (Сербия) — АСВЕЛ (Франция) — 79:65 (21:17, 18:8, 23:15, 17:25)

Ц: Монеке (24), Добрич (11), Оджелей (11).

А: Аженса (13), Ндиайе (10), Нгуама (7), Сельяс (7).

«Бавария» (Германия) — «Реал» (Испания) — 90:84 (27:25, 17:32, 25:10, 21:17)

Б: Майк (29), Рэтан-Мэйс (14), Болдуин (10), да Силва (10 + 10 подборов).

Р: Лайлс (20), Маледон (15), Тавареш (13).

«Панатинаикос» (Греция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 99:85 (24:25, 23:24, 21:17, 31:19)

П: Нанн (22), Осман (20), Юртсевен (16 + 13 подборов), Шортс (13).

М: Хорд (15), Кларк (14), Лиф (12), Уокер (10), Соркин (10).

«Барселона» (Испания) — «Милан» (Италия) — 74:72 (14:19, 22:22, 28:20, 10:11)

Б: Клайберн (17), Веселы (14), Пантер (13), Саторански (11), Шенгелия (11).

М: Брукс (15), Шилдс (12), Букер (11), Больмаро (10).

«Баскония» (Испания) — «Дубай» (ОАЭ) — 92:85 (26:20, 15:22, 23:18, 28:25)

Б: Луваву-Кабарро (25), Симмонс (16), Диалло (14), Седекерскис (11).

Д: Петрушев (22), Бертанс (19), Райт (13).

«Париж» (Франция) — «Эфес» (Турция) — 80:90 (21:17, 18:29, 21:23, 20:21)

П: Ифи (17), Эррера (17), Робинсон (13), Уаттара (13).

Э: Ларкин (19), Османи (18), Кординье (14), Лойд (14), Шмитс (11).

«Валенсия» (Испания) — «Фенербахче» (Турция) — 92:79 (27:13, 24:22, 25:21, 16:23)

В: Тэйлор (17), Бадио (15), Монтеро (12), Томпсон (11).

Ф: Биберович (18), Хортон-Такер (16), Болдуин (13), Уилбекин (11).

1

  • Saiga-спринтер

    Жальгирис хорошо играл. Плотно в защите и разнообразно в нападении. Точно по настройкам того Жальгириса, с Куртом и Сабой в составе. P.S. Дилетантские горе-спецурики некогда спортивной газетёнки - когда поменяете счет матча Маккаби - Барселона на правильный (71:92) в календаре игр и в турнирной таблице Евролиги?

    29.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Баскетбол
    БК Анадолу Эфес
    БК АСВЭЛ
    БК Бавария
    БК Барселона
    БК Баскония
    БК Виртус
    БК Дубай
    БК Жальгирис
    БК Маккаби (Тель-Авив)
    БК Милан
    БК Панатинаикос
    БК Реал
    БК Фенербахче
    БК Црвена Звезда
    БК Валенсия
    Евролига
    Читайте также
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя