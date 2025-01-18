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Сегодня, 01:29

«Бавария» дома проиграла «Виртусу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 17 января, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Жальгирис» (Литва) — 98:86 (17:20, 17:27, 28:21, 36:18)

Ф: Хэйс (21), Гудурич (20), Биберович (15), Жагарс (11).

Ж: Смаилагич (24), Франсиско (16), Браздейкис (12).

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Монако» (Франция) — 88:82 ОТ (13:21, 23:13, 23:26, 17:16, 12:6)

Ц: Петрушев (29), Кэнан (20), Боломбой (15).

М: Блоссомгейм (16), Мотеюнас (16), Джеймс (14), Диалло (11).

«Баскония» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 91:77 (22:13, 26:25, 22:19, 21:20)

Б: Луваву-Кабарро (20), Монеке (18), Болдуин (15), Форрест (12).

П: Осман (16), Юртсевен (14), Браун (12).

«Бавария» (Германия) — «Виртус Б» (Италия) — 72:82 (18:20, 14:15, 20:22, 20:25)

Б: Букер (21), Напьер (14), Гиффи (11).

В: Шенгелия (20), Морган (13), Кординье (11).

«Барселона» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 90:80 (22:24, 26:17, 17:18, 25:21)

Б: Пантер (15), Фалль (13), Нуньес (11), Веселы (11).

Э: Брайант (16), Ларкин (13), Пуарье (13).

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