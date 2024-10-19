«Барселона» проиграла «Црвене Звезде»

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В пятницу, 18 октября, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
АСВЕЛ выиграл у «Басконии» (76:69), «Црвена Звезда» переиграла «Барселону» (82:81), «Эфес» победил «Олимпиакос» (91:89), «Монако» одержал победу над «Виртусом» (101:85).
Евролига
Регулярный чемпионат
АСВЕЛ (Франция) — «Баскония» (Испания) — 76:69 (20:12, 18:14, 15:28, 23:15)
А: Маледон (25), Сако (14 + 12 подборов), Ли (9).
Б: Монеке (18), Холл (15), Болдуин (10).
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Барселона» (Испания) — 82:81 (25:26, 22:18, 19:19, 16:18)
Ц: Дос Сантос (23), Калинич (19), Боломбой (11), Дом (10).
Б: Пантер (26), Веселы (19), Паркер (13), Эрнангомес (11), Саторански (11).
«Эфес» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) — 91:89 (11:23, 30:21, 24:26, 26:19)
Э: Ларкин (24), Томпсон (13), Брайант (11), Нвора (10).
О: Фурнье (20), Маккиссик (17), Везенков (16), Дорси (11).
«Монако» (Франция) — «Виртус Б» (Италия) — 101:85 (20:24, 26:23, 25:17, 30:21)
М: Окобо (20), Джеймс (19), Жете (15), Браун (14), Стразель (12), Лойд (11)
В: Шенгелия (17), Диуф (12), Кординье (11), Морган (11).