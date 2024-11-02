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Сегодня, 00:37

«Црвена Звезда» дома проиграла «Панатинаикосу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 1 ноября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Фенербахче» на своем паркете обыграл «Партизан» (89:72), «Жальгирис» победил «Монако» (63:62), АСВЕЛ проиграл «Баварии» (71:84), «Панатинаикос» на выезде переиграл «Црвена Звезда» (81:77), «Париж» одержал победу над «Басконией» (67:65).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Партизан» (Сербия) — 89:72 (22:15, 22:16, 23:22, 22:19)

Ф: Хэйс (24), Биберович (17), Болдуин (13), Холл (12).

П: Ниликина (14), Покушевски (10), Джонс (9), Дэвис (9).

«Жальгирис» (Литва) — «Монако» (Франция) — 63:62 (20:11, 14:14, 9:18, 20:19)

Ж: Буткевичюс (13), Смаилагич (10), Бирутис (9).

М: Лойд (18), Джеймс (12), Мотеюнас (8).

АСВЕЛ (Франция) — «Бавария» (Германия) — 71:84 (17:19, 16:24, 16:21, 22:20)

А: Де Коло (19), Маледон (11), Скофилд (9).

Б: Букер (16), да Силва (15), Напьер (12), Фойгтманн (9 + 11 подборов).

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Панатинаикос» (Греция) — 77:81 (18:18, 28:20, 12:17, 19:26)

Ц: Кэнан (20), Калинич (13), дос Сантос (11).

П: Нанн (13), Браун (12), Эрнангомес (12), Грант (11).

«Париж» (Франция) — «Баскония» (Испания) — 67:65 (18:16, 20:19, 19:13, 10:17)

П: Шортс (9), Уорд (9), Ифи (9), Ло (8), Янтунен (8).

Б: Монеке (19 + 12 подборов), Холл (11), Ховард (10).

Баскетбол
БК АСВЭЛ
БК Бавария
БК Баскония
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БК Монако
БК Панатинаикос
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