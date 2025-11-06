«Црвена Звезда» победила «Панатинаикос»

«Црвена Звезда» выиграла у «Панатинаикоса» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 86:68.

Самым результативным игроком стал разыгрывающий защитник греческой команды Костас Слукас, набравший 16 очков.

«Црвена Звезда» с результатом 7-2 лидирует в турнирной таблице. «Панатинаикос» идет на 8-й строчке — 5-4.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Панатинаикос» (Греция) — 86:68 (20:12, 26:20, 21:8, 19:28)

Ц: Миллер-Макинтайр (14), Монеке (14), Добрич (10).

П: Слукас (16), Осман (14), Ронгавопулос (12).