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Евролига

29 марта, 00:22

«Реал» на выезде переиграл «Црвену Звезду»

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 28 марта, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Эфес» на своем паркете периграл «Макаби» (90:88), «Фенербахче» победила «Басконию» (82:77), «Альба» потерпела поражение от «Виртуса» (64:108), «Реал» выиграл у «Црвены Звезды» (78:72), «Париж» одержал победу над «Панатинаикосом» (101:98).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 90:88 (26:22, 24:24, 16:19, 24:23)

Э: Брайант (25), Отуру (15), Ларкин (11), Пуарье (10).

М: Соркин (22), Йокубайтис (19), Рэндолф (10), Дж. Коэн (10).

«Фенербахче» (Турция) — «Баскония» (Испания) — 82:77 (19:13, 27:19, 26:27, 10:18)

Ф: Хэйс (17), Болдуин (11), Холл (10), Гудурич (10).

Б: Ронгавопулос (14), Форрест (12 + 12 передач), Монеке (12).

«Альба» (Германия) — «Виртус Б» (Италия) — 64:108 (15:27, 18:35, 11:25, 20:21)

А: Томас (11), Рапикве (9), Херманнссон (8), Бэйкер (8).

В: Полонара (16), Шенгелия (15), Клайберн (14), Жижич (13).

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Реал» (Испания) — 72:78 (9:22, 18:20, 18:13, 27:23)

Ц: Миллер-Макинтайр (24), Калинич (9), Гедрайтис (9).

Р: Тавареш (14 + 10 подборов), Кампаццо (11), Серхио Юль (11).

«Панатинаикос» (Греция) — «Париж» (Франция) — 98:101 (23:33, 25:23, 21:30, 29:15)

Пан: Нанн (22), Слукас (20), Грант (12), Эрнангомес (10), Осман (10).

Пар: Шортс (20 + 14 передач), Уорд (17), Янтунен (14), Ифи (13).

Баскетбол
БК Альба
БК Анадолу Эфес
БК Баскония
БК Виртус
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Панатинаикос
БК Реал
БК Фенербахче
БК Црвена Звезда
Евролига
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