Журова — о баннере сербов с поддержкой Белгорода: «В этой ситуации они полностью на нашей стороне»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» баннер во время матча регулярного чемпионата Евролиги «Црвена Звезда» — «Партизан» (88:72) с надписью «Белгород, мы с тобой».

«Сербы нас поддерживают, тут нечему удивляться. Они и до этого делали разнообразные акции в поддержку президента и других событий, которые происходили в России. В этой ситуации они полностью на нашей стороне, и достаточно часто это демонстрируют. Ожидаю ли я какие-то санкции после этой акции? Все зависит от регламента. Тут не было ничего оскорбительного. Когда были оскорбления с трибун в нашу сторону, организаторы делали замечания. Здесь погибли люди, и было бы достаточно странно говорить о том, что кто-то делает что-то неправильно», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Накануне Нового года ВСУ обстреляли Белгород. В результате атаки 24 человека погибло, а также пострадали более 100 человек.