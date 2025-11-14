Видео
14 ноября, 22:28

«Дубай» победил «Жальгирис» в Евролиге

Руслан Минаев

«Дубай» дома обыграл «Жальгирис» в матче 11-го тура Евролиги — 95:89.

Хозяева в первой четверти уступали «-14».

У «Дубая» дабл-дабл сделал Мфионду Кабенгеле — 21 очко и 10 подборов. У «Жальгириса» 22 очка набрал Ажуолас Тубелис.

В другом матче «Эфес» дома обыграл «Баварию» со счетом 74:72.

Баскетбол

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Бавария» (Германия) — 74:72 (19:14, 23:20, 18:13, 14:25)

14 ноября.

«Дубай» (ОАЭ) — «Жальгирис» (Литва) — 95:89 (24:34, 21:14, 28:16, 22:25)

14 ноября. Дубай. «Coca-Cola Arena».

