«Барселона» проиграла «Эфесу», «Реал» победил «Жальгирис»

Сегодня, 01:03
В четверг, 20 ноября, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Эфес» выиграл у «Барселоны» (74:73), «Панатинаикос» разгромил «Дубай» (103:82), «Милан» потерпел поражение от «Хапоэля» (83:105), «Реал» переиграл «Жальгирис» (100:99).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Эфес» (Турция) — «Барселона» (Испания) — 74:73 (18:19, 17:27, 23:9, 16:18)
Э: Кординье (14), Лойд (13), Османи (13), Уайлер-Бэбб (12), Дессер (12).
Б: Веселы (16), Эрнангомес (10), Лапровиттола (9).
«Панатинаикос» (Греция) — «Дубай» (ОАЭ) — 103:82 (25:24, 20:24, 30:14, 28:20)
П: Нанн (22), Грант (15), Слукас (15), Митоглу (10).
Д: Кабенгеле (18), Эллис (15), Петрушев (12), Абасс (11).
«Милан» (Италия) — «Хапоэль Т-А» (Израиль) — 83:105 (25:25, 20:24, 19:27, 19:29)
М: Больмаро (16), Эллис (15), Брукс (12), Ледэй (11).
Х: Отуру (20), Блэйкни (20), Брайант (18), Мотли (17).
«Реал» (Испания) — «Жальгирис» (Литва) — 100:99 (22:16, 21:21, 19:25, 38:37)
Р: Маледон (25), Лайлс (21), Кампаццо (20), Тавареш (12 + 11 подборов).
Ж: Франсиско (33 + 11 передач), Тубелис (19), Слива (13), Райт (11).