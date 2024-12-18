«Эфес» и «Црвена Звезда» встретятся в матче Евролиги

«Анадолу Эфес» и «Црвена Звезда» встретятся в матче баскетбольной Евролиги в среду, 18 декабря. Игра пройдет на стадионе «Синан Эрдем Даум» в Стамбуле, начало — в 20.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке на ресурс.

С результатом игры «Эфес» — «Црвена Звезда» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ» и в нашей ленте новостей.

Команды провели по 15 матчей в Евролиге сезона-2024/25 и одержали по восемь побед. 13 декабря «Эфес» обыграл «Панатинаикос» (93:67), а «Црвена Звезда» — «Олимпиакос» (87:73).