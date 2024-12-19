«Эфес» переиграл «Црвену Звезду» в Евролиге

В среду, 18 декабря, состоялись два матча регулярного чемпионата Евролиги: «Эфес» на своем паркете переиграл «Црвену Звезду» (89:67), «Олимпиакос» обыграл «Виртус» (87:77).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 89:67 (14:25, 22:17, 23:15, 30:10)

Э: Брайант (17), Отуру (17), Османи (13), Шмитс (12), Бобуа (11).

Ц: Петрушев (15), Миллер-Макинтайр (10), Добрич (8), Митрович (8).

«Олимпиакос» (Греция) — «Виртус Б» (Италия) — 87:77 (29:17, 14:29, 21:10, 23:21)

О: Везенков (27 + 10 подборов), Фурнье (20), Питерс (12).

В: Белинелли (20), Морган (15), Клайберн (9).