«Фенебахче» обыграл «Эфес» в матче Евролиги

«Фенербахче» на выезде победил «Эфес» в матче 6-го тура Евролиги — 79:69. Матч проходил в Стамбуле.

У «Фенербахче» по 12 очков набрали Скотти Уилбекин и Девон Холл. У «Эфеса» 17 очков на счету Ника Вейлер-Бабба.

В другом матче «Виртус» обыграл «Панатинаикос» — 92:75.

С турнирной таблицей Евролиги можно ознакомиться на сайте «СЭ».

Баскетбол

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Фенербахче» (Турция) — 69:79 (24:18, 19:26, 15:14, 11:21)

«Виртус» (Италия) — «Панатинаикос» (Греция) — 92:75 (19:15, 29:20, 21:18, 23:22)