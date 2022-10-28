«Фенербахче» одержал пятую победу подряд в Евролиге, обыграв «Эфес»

28 октября в Евролиге состоялось четыре матча регулярного чемпионата.

В этих играх «Барселона» обыграла «Милан» (74:56), АСВЕЛ победил «Басконию» (87:61), «Эфес» проиграл «Фенербахче» (79:88), а «Бавария» уступила «Црвене Звезде» (72:78).

Отметим, что для «Баварии» это пятое поражение подряд. Команда не выиграла ни одного матча в этом сезоне Евролиги и занимает последнее, 18-е, место.

Лидирует в турнирной таблице «Фенербахче», у которого 5 победы в 5 играх. На втором месте «Маккаби» (Тель-Авив), на третьем — «Олимпиакос».

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«Барселона» (Испания) — «Милан» (Италия) — 74:56 (21:21, 22:8, 18:12, 13:15)

АСВЕЛ (Франция) — «Баскония» (Испания) — 87:61 (24:10, 24:20, 25:22, 14:9)

«Эфес» (Турция) — «Фенербахче» (Турция) — 79:88 (27:26, 17:23, 18:22, 17:17)

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Бавария» (Германия) — 78:72 (28:17, 16:26, 21:14, 13:15)