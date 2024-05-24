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Сегодня, 16:10

Евролига, «Финал четырех»: даты и где смотреть трансляции матчей

Матчи «Финала четырех» в Евролиге пройдут 24 и 26 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Баскетболист «Олимпиакоса» Костас Папаниколау.
Костас Папаниколау.
Фото AFP
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24 мая в Евролиге пройдут полуфинальные матчи «Финала четырех». Афинский «Панатинаикос» сыграет с турецким «Фенербахче» (19.00 мск), а мадридский «Реал» встретится с греческим «Олимпиакосом» (22.00). Оба матча пройдут в Берлине (Германия) на территории «Uber Арены».

Финальная встреча «Финала четырех» состоится 26 мая. Она начнется в 21.00 по московскому времени. Поединок за третье место проведут 26 мая, начало — в 18.00.

Смотреть трансляции матчей Евролиги можно по подписке в онлайн-кинотеатре «Окко Спорт».

Действующим чемпионом Евролиги является «Реал». В финале сезона-2022/23 мадридцы победили «Олимпиакос» со счетом 79:78.

Евролига: новости и результаты матчей, обзоры игр и статьи, календарь и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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Евролига, «Финал четырех»: расписание матчей и состав участников