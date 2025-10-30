Евролига: где смотреть трансляции матчей

Розыгрыш Евролиги в сезоне 2025/26 проходит с 30 сентября 2025 по 24 мая 2026 года.

В прямом эфире в России Евролигу можно смотреть эксклюзивно на онлайн-платформе «Оkko Спорт». Контент сервиса доступен при условии регистрации и платной подписки.

За результатами турнира можно следить в разделе Евролига

Действующий чемпион Евролиги — «Фенербахче» (Турция).

30 сентября стартовал регулярный чемпионат. Стадия плей-ин пройдет с 21 по 24 апреля, плей-офф — с 28 апреля по 13 мая (ориентировочно).

«Финал четырех» Евролиги-2025/26 состоится с 22 по 26 мая на арене «Панатинаикоса» в Афинах (Греция).

