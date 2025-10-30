Видео
30 октября, 18:00

Евролига: где смотреть трансляции матчей

Права на трансляцию Евролиги приобрела платформа «Okko»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Розыгрыш Евролиги в сезоне 2025/26 проходит с 30 сентября 2025 по 24 мая 2026 года.

В прямом эфире в России Евролигу можно смотреть эксклюзивно на онлайн-платформе «Оkko Спорт». Контент сервиса доступен при условии регистрации и платной подписки.

За результатами турнира можно следить в разделе Евролига и баскетбольном матч-центре на сайте «СЭ».

Действующий чемпион Евролиги — «Фенербахче» (Турция).

30 сентября стартовал регулярный чемпионат. Стадия плей-ин пройдет с 21 по 24 апреля, плей-офф — с 28 апреля по 13 мая (ориентировочно).

«Финал четырех» Евролиги-2025/26 состоится с 22 по 26 мая на арене «Панатинаикоса» в Афинах (Греция).

Евролига: новости и обзоры матчей, таблицы и календарь игр, результаты и статистика в актуальном виде

Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
