Евролига: где смотреть трансляции матчей турнира онлайн

Евролига по баскетболу сезона-2024/2025 стартовала 3 октября и завершится 25 мая. Регулярный чемпионат пройдет с 3 октября 2024-го по 11 апреля 2025-й, плей-ин запланирован с 15 по 18 апреля, плей офф — с 22 апреля по 7 мая. Финал четырех состоится с 22 по 25 мая.

В турнире принимают участие 18 профессиональных мужских клубов из стран, которые являются членами ФИБА Европа.

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