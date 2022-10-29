Евролига исправила итоговый счет матча «Реал» — «Виртус»

Евролига признала, что секретарь допустил ошибку во время матча регулярного чемпионата между «Реалом» и «Виртусом». Мадридской команде было засчитано лишнее очко.

«Во время матча между «Реалом» и «Виртусом», когда до конца четвертой четверти оставалось 6.59, игрок «Реала» Джанан Муса доустил потерю, однако единая команда секретарей по ошибке записала ему реализованный штрафной вместо потери. Ошибка не была исправлена до конца встречи, поэтому на табло горел неправильный счет 92:95. Правильный итоговый счет матча — 91:95. Вся статистика матча была исправлена на официальных платформах Евролиги», — говорится в заявлении Евролиги на официальном сайте.

«Реал» после пяти матчей идет на 10-м месте в турнирной таблице Евролиги. «Виртус» располагается на 15-й строчке.