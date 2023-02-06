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Евролига

6 февраля, 23:30

Евролига перенесла ближайшие матчи турнира в Турции

Иван Шитик
Корреспондент
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Баскетбольная Евролига перенесла несколько матчей турнира, которые должны были пройти в Турции, сообщает сайт соревнований.

Перенесены матчи «Анадолу Эфес» — «Реал» (должен был пройти 9 февраля) и «Фенербахче» — «Милан» (10 февраля).

Также отложена встреча Еврокубка между «Бурсаспором» и французским «Бурком» (8 февраля).

Ранее министр молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу сообщил, что проведение всех спортивных мероприятий в Турции приостановлено до дальнейшего уведомления.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией, произошло мощное землетрясение, которое привело к масштабным разрушениям.

БК Анадолу Эфес
БК Милан
БК Реал
БК Фенербахче
Евролига
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