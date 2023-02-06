Евролига перенесла ближайшие матчи турнира в Турции

Баскетбольная Евролига перенесла несколько матчей турнира, которые должны были пройти в Турции, сообщает сайт соревнований.

Перенесены матчи «Анадолу Эфес» — «Реал» (должен был пройти 9 февраля) и «Фенербахче» — «Милан» (10 февраля).

Также отложена встреча Еврокубка между «Бурсаспором» и французским «Бурком» (8 февраля).

Ранее министр молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу сообщил, что проведение всех спортивных мероприятий в Турции приостановлено до дальнейшего уведомления.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией, произошло мощное землетрясение, которое привело к масштабным разрушениям.