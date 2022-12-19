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Евролига

Сегодня, 19:08

Факундо Кампаццо официально стал игроком «Црвены Звезды»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Црвена Звезда» официально объявила о подписании контракта с разыгрывающим защитником Факундо Кампаццо.

Как сообщает пресс-служба клуба, 31-летний аргентинец заключил двухлетнее соглашение с сербской командой.

По информации СМИ, Кампаццо заработает 1,8 миллиона евро в сезоне-2022/23 и 2,5 миллиона — в сезоне-2023/24.

Кампаццо начинал нынешний сезон в «Далласе», но был отчислен в связи с приходом в команду Кембы Уокера. Предыдущие два сезона разыгрывающий провел в «Денвере».

В этом сезоне баскетболист сыграл 8 матчей в НБА, набирая в среднем по 1,3 очка и делая по 0,3 подбора и 1,1 передачи.

Источник: БК «Црвена Звезда»
БК Црвена Звезда
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