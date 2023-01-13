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Сегодня, 00:42

«Фенербахче» переиграл «Баварию», «Альба» потерпела поражение от «Реала»

Евгений Козинов
Корреспондент
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В четверг, 12 января, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Бавария» (Германия) — 79:71 (19:18, 27:21, 21:10, 12:22)

Ф: Мотли (22 + 17 подборов), Уилбекин (11), Калатес (9), Эдвардс (9).

Б: Рубит (21), Уинстон (12), Уайлер-Бэбб (9).

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Монако» (Франция) — 92:68 (23:15, 31:21, 18:14, 20:18)

Ц: Петрушев (21), Митрович (15), Недович (11), Добрич (10).

М: Джеймс (26), Браун (7), Блоссомгейм (6), Окобо (6), Диалло (6).

«Альба» (Германия) — «Реал» (Испания) — 77:84 (12:25, 23:21, 24:20, 18:18)

А: Смит (22), Блатт (12), Ло (10).

Р: Муса (15), Хезоня (11), Козюр (11), Тавареш (6 + 11 подборов).

«Виртус Б» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция) — 83:85 (22:22, 16:20, 15:21, 30:22)

В: Теодосич (21), Оджелей (13), Шенгелия (11).

О: Везенков (22 + 10 подборов), Маккиссик (21), Папаниколау (17).

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