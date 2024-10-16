Дабл-дабл Боломбоя помог «Црвене Звезде» обыграть «Фенербахче»

«Црвена Звезда» на выезде обыграла «Фенербахче» в матче 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 76:57.

Самым результативным игроком стал защитник турецкой команды Найджел Хейс, набравший 20 очков. Российский центровой сербов Джоэл Боломбой сделал дабл-дабл, у него 18 очков и 11 подборов.

В параллельных матчах «Альба» победила АСВЕЛ, «Милан» уступил «Олимпиакосу», а тель-авивский «Маккаби» обыграл «Эфес».

Баскетбол

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 57:76 (12:26, 19:12, 11:16, 15:22)

Ф: Хейс (20), Холл (10), Колсон (9)

Ц: Боломбой (18 + 11 подборов), Неманья (17), Даум (14)

«Альба» (Германия) — АСВЕЛ (Франция) — 84:79 (20:13, 16:23, 28:18, 20:25)

Ал: Херманссон (21), Спаньоло (16), Уильямс (12 + 11 подборов)

Ас: Маледон (17), Ли (16), Сако (12 + 13 подборов)

«Олимпиакос» (Греция) — «Милан» (Италия) — 89:68 (23:17, 16:10, 24:21, 26:20)

О: Везенков, Маккиссик (оба — 22), Папаниколау (13)

Мил: ЛеДэй (16), Диоп (14), Риччи (11)

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Эфес» (Турция) — 93:91 (23:24, 29:28, 20:22, 21:17)

Мак: Ли (23), Оар (18), Блатт (14)

Э: Пуарье (22), Нвора (21), Бобуа, Дэн (оба — 10)