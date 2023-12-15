«Фенербахче» победил «Монако» в первом матче после увольнения Итудиса

Сегодня, 23:05
«Фенербахче» обыграл «Монако» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 86:74.
Самым результативным игроком встречи стал защитник французской команды Майк Джеймс, набравший 24 очка. У турецкого клуба больше всего набрал форвард Найджел Хейс (23 очка).
«Фенербахче» провел первый матч под руководством нового главного тренера Шарунаса Ясикявичюса. Ранее команду возглавлял Димитрис Итудис.
«Фенербахче» занимает 11-е место в турнирной таблице Евролиги, «Монако» находится на пятой строчке.
Евролига. Регулярный чемпионат
«Фенербахче» (Турция) — «Монако» (Франция) — 86:74 (24:21, 22:24, 22:12, 18:17)