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Сегодня, 05:03

«Фенербахче» объявил о подписании Шаманича

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард Лука Шаманич продолжит карьеру в «Фенербахче». Турецкий клуб объявил о подписании с 24-летним хорватом однолетнего контракта.

«Сан-Антонио» выбрал Шаманича под 19-м номером на драфте НБА в 2019 году. В октябре 2021 года «Сперс» отчислили игрока. После сезона-2021/22 он пытался попасть в «Бостон», но клуб отказался от его подписания. В апреле 2023-го игрок присоединился к «Юте».

В сезоне-2023/24 Шаманич сыграл за «Юту» 43 матча в НБА, набирая в среднем по 4,1 очка и 2,4 подбора.

Баскетбол
НБА
БК Юта Джаз
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