«Фенербахче» обыграл «Париж» в первом матче четвертьфинала Евролиги

Сегодня, 00:09
«Фенербахче» переиграл «Париж» в первом матче четвертьфинальной серии Евролиги — 83:78.
В другой встрече «Панатинаикос» выиграл у «Эфеса» (87:83) и вышел вперед в серии — 1-0. Испанский форвард греческой команды Хуан Эрнангомес оформил дабл-дабл — 20 очков и 16 подборов.
Евролига
1/4 финала
«Фенербахче» (Турция) — «Париж» (Франция) — 83:78 (18:22, 31:20, 14:20, 20:16)
Ф: Болдуин (15), Хэйс (14), Холл (13), Макколлум (11), Биберович (11).
П: Ифи (21), Уорд (19), Шортс (17).
Счет в серии: 1-0.
«Панатинаикос» (Греция) — «Эфес» (Турция) — 87:83 (21:18, 19:30, 24:24, 23:11)
П: Эрнангомес (20 + 16 подборов), Нанн (15), Юртсевен (14), Слукас (13).
Э: Ларкин (17), Пуарье (17), Брайант (14), Уиллис (11).
Счет в серии: 1-0.