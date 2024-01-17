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Евролига

Сегодня, 08:45

Глава совета тренеров Евролиги объяснил, чем будут отличаться трейды в евротурнире от НБА

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Руководитель совета тренеров Евролиги Горан Шашич подчеркнул, что решение о введении трейдов в Евролиге не принято.

 
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«Совет главных тренеров Евролиги соберется с представителями профсоюза игроков (Alpa ELPA) и с высшим руководством Евролиги, — отметил функционер «СЭ». — Мы обсудим эту и еще ряд других идей и позже представим их клубам — акционерам Евролиги. Они обсудят это на своем собрании и вернутся с доработками. Потом мы все вместе обсудим необходимость этих изменений. То есть это целый этап переговоров, сейчас мы их только начинаем.

Второй момент. После появления этой новости я увидел много комментариев, что Евролига копирует правила НБА. Это абсолютно неверно. Если у нас и будут введены тренды, то это будет трехстороннее соглашение. Его должны будут подписать клуб А, клуб B и игрок, которого хотят обменять. Если хотя бы одна сторона будет против, то трейд не состоится. Напомню, что в НБА мнение баскетболиста не учитывается. В Европе все по-другому. Мы не смотрим на НБА с точки зрения того, что бы от них взять. Лично я больше слежу за различными нововведениями в футбольной Лиге чемпионов, потому что мы работаем на одном рынке и в одних и тех же странах».

НБА
Евролига
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