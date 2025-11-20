Паскуаль: «Ощущаю себя тренером уровня Евролиги»

Главный тренер «Барселоны» Хавьер Паскуаль поделился эмоциями от возвращения в Евролигу.

13 ноября каталонский клуб объявил о подписании контракта с 53-летним специалистом до 2028 года. На протяжении последних пяти лет Паскуаль тренировал «Зенит».

«Я счастлив вернуться в Евролигу. Ощущаю себя тренером уровня Евролиги, и мне было непросто находиться вне этого турнира», — приводит пресс-служба Евролиги слова Паскуаля.

Также тренер оценил предстоящего соперника «Барселоны» — турецкий «Анадолу Эфес». Команды сыграют в четверг, 20 ноября.

«У «Эфеса» очень глубокий состав. Да, много травмированных, но даже те игроки, что сейчас в строю, — они очень сильные. Мы должны быть сконцентрированны и играть очень хорошо, чтобы победить. Это тип команды, которая не лучше всего подходит под наши характеристики», — добавил он.

Паскуаль уже работал в «Барселоне» ранее: с 2005 по 2008 год он был ассистентом Душко Ивановича в основной команде, после чего стал главным тренером «Барселоны», проработав на этом посту до 2016 года.