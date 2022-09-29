Главный тренер «Олимпиакоса»: «Было бы ошибкой менять наш менталитет и говорить о победе в Евролиге в этом году»

Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас рассказал, что не будет ставить перед командой высокую планку в новом сезоне.



«Никто здесь не скажет, что команда стремится выиграть Евролигу. Конкурентная среда турнира стала очень требовательной. 15-16 команд потенциально могут выйти в плей-офф. Наш образ мышления в прошлом году привел нас к тому, что мы завершили регулярный сезон на втором месте и вышли в «Финал четырех». Было бы ошибкой менять наш менталитет и говорить о победе в Евролиге в этом году. Первый шаг — попасть в восьмерку лучших, что само по себе непростая задача», — приводит Eurohoops слова 57-летнего специалиста.

Летом 2022 года «Олимпиакос» объявил о продлении контракта с Барцокасом до 2025 года.

Греческий специалист возглавляет «Олимпиакос» с 2020 года. В сезоне-2021/22 он вывел команду в «Финал четырех» Евролиги и был признан лучшим тренером турнира.