Хавьер Паскуаль возвращается на пост наставника «Барселоны», контракт до 2028 года

Экс-тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль оставался без работы всего несколько месяцев. Как стало известно «СЭ», 53-летний специалист вновь возглавит «Барселону», в которой он начинал свою тренерскую карьеру и добился выдающихся достижений.

Плотные переговоры длились пять дней. При этом важно отметить, что каталонцы не рассматривали другого тренера, кроме Паскуаля, после ухода Жоана Пеньярройю. Официальный представитель титулованного тренера Вадим Михалевский подтвердил договоренности с каталонским клубом.

«Паскуаль возвращается в родную команду, контракт до 2028 года», — подчеркнул «СЭ» агент.

Всего в «Барсе» Паскуаль провел 11 лет. Первые три года он был ассистентом Душко Ивановича — тренера, которого сам Паскуаль очень любил, уважал и следил за ним еще до совместной работы. Но 14 февраля 2008 года черногорца «попросили», причем так неожиданно, что времени найти замену фактически не было. Сначала Хавьер примерил на себя должность «и.о.» на месяц, а потом и до конца сезона. Так началась самостоятельная карьера Паскуаля, который за восемь лет во главе каталонского гранда принес ему чемпионство в Евролиге, четыре «короны» в национальном чемпионате, три Кубка Короля и четыре Суперкубка.

После этого Паскуаль провел два года в Греции, где отметился двумя чемпионствами с «Панатинаикосом» и одним титулом обладателя национального Кубка. Покинув «Пао», испанец пропустил сезон, а в 2020 году оказался в Санкт-Петербурге и за это время принес сине-бело-голубым четыре титула, включая первое чемпионство в Лиге ВТБ. При испанце «Зенит» окончательно стал топ-клубом и реальным конкурентом ЦСКА на длинной дистанции.