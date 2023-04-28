КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Женщины
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 16:41

Игроку «Реала» грозит 4-летняя дисквалификация после массовой драки в матче с «Партизаном»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Форварду «Реала» Гершону Ябуселе грозит 4-летняя дисквалификация после массовой драки в матче с «Партизаном» в Евролиге.

По информации Eurohoops, физическая агрессия, которую применил игрок в отношении участников матча или болельщика, считается серьезным нарушением дисциплинарного устава Евролиги.

В перечень санкций за такой инцидент входят штраф (от 20 до 280 тысяч евро), запрет на доступ арены или участия в соревнованиях (от 1 до 4 лет), временная дисквалификация в матчах Евролиги (от 1 до 4 лет или на три и более игр) и постоянная дисквалификация от участия в Евролиге.

Массовая драка в&nbsp;матче &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Партизан&raquo;. «Это противоречит нашим ценностям». Евролига в шоке из-за побоища на площадке в Мадриде

За 1 минуту 40 секунд до финальной сирены при счете 95:80 в пользу «Партизана» защитник «Реала» Серхио Юль жестко сфолил на атакующем защитнике сербского клуба Кевине Пантере, в результате чего началась потасовка с участием обеих команд. Почти все игроки обеих команд были удалены с площадки, а судьи приняли решение не доигрывать встречу. «Партизану» была засчитана победа — 95:80.

БК Партизан
БК Реал
2
Обсудить
Читайте также
Где в новом сезоне можно увидеть Валиеву и Туктамышеву? Нашим фигуристам озвучили календарь-2023/24
«Это противоречит нашим ценностям». Евролига в шоке из-за побоища на площадке в Мадриде
МТС будет брать дополнительную плату за раздачу мобильного интернета
Путин подписал упрощающий получение гражданства закон
Ракетные войска РФ поразили объединенный штаб обороны ВСУ в Артемовске
На Западе назвали время самым главным врагом Украины
Популярное видео
Болельщики встретили победителей Евролиги
ЦСКА - первый!
Никита Курбанов: "Мы - чемпионы"
Церемония награждения ЦСКА
Безумная радость ЦСКА после победы в Евролиге
ЦСКА: битва за еврокорону
Воронцевич - о финале Евролиги
Армейцам остался шаг до титула
"ЦСКА играл агрессивно, и "Реал" надломился"
ЦСКА vs "Реал": европейская классика
Кино, отдых, настрой. Рецепт подготовки к "Реалу" от Никиты Курбанова
ЦСКА готовится к испытанию "Реалом"
ЦСКА прошел в "Финал четырех"
Никита Курбанов: "Другого выбора, кроме как побеждать "Жальгирис", нет"
Фридзон: "Сезон для ЦСКА еще не закончен"
Семен Антонов: "Болельщики сами определят, кто Джон Сноу, а кто Мать драконов"
Как ЦСКА готовится к "Реалу"
Андрей Воронцевич: "Финал четырех" - это праздник. А для нас еще и тяжелая работа"
"Химки" - "Локомотив": обзор игры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матч Евролиги «Реал» — «Партизан» закончился дракой