Игроку «Реала» грозит 4-летняя дисквалификация после массовой драки в матче с «Партизаном»

Форварду «Реала» Гершону Ябуселе грозит 4-летняя дисквалификация после массовой драки в матче с «Партизаном» в Евролиге.

По информации Eurohoops, физическая агрессия, которую применил игрок в отношении участников матча или болельщика, считается серьезным нарушением дисциплинарного устава Евролиги.

В перечень санкций за такой инцидент входят штраф (от 20 до 280 тысяч евро), запрет на доступ арены или участия в соревнованиях (от 1 до 4 лет), временная дисквалификация в матчах Евролиги (от 1 до 4 лет или на три и более игр) и постоянная дисквалификация от участия в Евролиге.

За 1 минуту 40 секунд до финальной сирены при счете 95:80 в пользу «Партизана» защитник «Реала» Серхио Юль жестко сфолил на атакующем защитнике сербского клуба Кевине Пантере, в результате чего началась потасовка с участием обеих команд. Почти все игроки обеих команд были удалены с площадки, а судьи приняли решение не доигрывать встречу. «Партизану» была засчитана победа — 95:80.