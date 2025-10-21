Видео
21 октября, 14:20

Клубы Евролиги одобрили проведение матчей в Израиле с декабря

Сергей Ярошенко

Клубы одобрили предложение возобновить проведение матчей Евролиги и Еврокубка в Израиле с 1 декабря, сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что до указанной даты Евролига будет отслеживать ситуацию в регионе, подчеркивая, что безопасность всех участников соревнований является для организации приоритетом.

Жан Монтеро и&nbsp;Джаред Харпер.В Испании не продают билеты на матчи с баскетбольными клубами из Израиля. Протесты не утихают

Из Израиля в Евролиге выступают «Маккаби» и «Хапоэль», в Еврокубке — «Хапоэль».

Израильские команды проводят домашние матчи на нейтральной территории конфликта с Палестиной. С 10 октября вступило в силу подписанное обеими сторонами соглашение о прекращении огня.

2

  • Александр Иванов

    давно пора. но на каких условиях... вон Трамп заявил, что Россия агрессор, бумажный тигр, и надо вернуть границы 2013 года.. и Европа и Ердоган тоже. И что за мир будет , как в Палестине. Думаю, что пока карлик в Кремле - ничего не будет, для него самого такая ситуация спасительная

    21.10.2025

  • Фирсыч

    Пора и нам мир заключать.

    21.10.2025

    Telegram Дзен Max
    Баскетбол
    Евролига
