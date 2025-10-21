Клубы Евролиги одобрили проведение матчей в Израиле с декабря

Клубы одобрили предложение возобновить проведение матчей Евролиги и Еврокубка в Израиле с 1 декабря, сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что до указанной даты Евролига будет отслеживать ситуацию в регионе, подчеркивая, что безопасность всех участников соревнований является для организации приоритетом.

Из Израиля в Евролиге выступают «Маккаби» и «Хапоэль», в Еврокубке — «Хапоэль».

Израильские команды проводят домашние матчи на нейтральной территории конфликта с Палестиной. С 10 октября вступило в силу подписанное обеими сторонами соглашение о прекращении огня.