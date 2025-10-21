Клубы Евролиги одобрили проведение матчей в Израиле с декабря

21 октября, 14:20
Клубы одобрили предложение возобновить проведение матчей Евролиги и Еврокубка в Израиле с 1 декабря, сообщает пресс-служба организации.
Отмечается, что до указанной даты Евролига будет отслеживать ситуацию в регионе, подчеркивая, что безопасность всех участников соревнований является для организации приоритетом.
Из Израиля в Евролиге выступают «Маккаби» и «Хапоэль», в Еврокубке — «Хапоэль».
Израильские команды проводят домашние матчи на нейтральной территории конфликта с Палестиной. С 10 октября вступило в силу подписанное обеими сторонами соглашение о прекращении огня.
Александр Иванов
давно пора. но на каких условиях... вон Трамп заявил, что Россия агрессор, бумажный тигр, и надо вернуть границы 2013 года.. и Европа и Ердоган тоже. И что за мир будет , как в Палестине. Думаю, что пока карлик в Кремле - ничего не будет, для него самого такая ситуация спасительная
21.10.2025
Фирсыч
Пора и нам мир заключать.
21.10.2025