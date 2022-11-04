Копривица пропустит ближайшие матчи Евролиги из-за травмы

Балша Копривица, выступающий за сербский «Партизан» не сможет помочь команде в ближайших матчах из-за травмы, которую он получил 3 ноября в игре против «Панатинаикоса» (91:89).

«Сразу после приземления в Белграде медицинская бригада сделала рентген, который показал перелом кости. Решение о том, как будет лечиться травма, будет принято в ближайшие несколько дней», — сказано в заявлении клуба.

Также в список травмированных игроков у «Партизана» входят Джеймс Наннэлли, Алекс Аврамович и Ален Смаилагич.