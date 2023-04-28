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Евролига

Сегодня, 17:37

Лидер «Реала» Юль раскаялся, что спровоцировал драку в матче с «Партизаном»

Руслан Минаев
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Защитник «Реала» Серхил Юль признался, что спровоцировал массовую драку в матче Евролиги с «Партизаном».

«То, что произошло прошлой ночью, никогда не должно происходить на баскетбольной площадке. Я беру на себя ответственность за тот грубый фол, который спровоцировал последующую катастрофу. Приношу свои извинения всем любителям баскетбола», — написал игрок в соцсети.

Ранее стало известно, что форварду «Реала» Гершону Ябуселе может грозить 4-летняя дисквалификация.

За 1 минуту 40 секунд до финальной сирены при счете 95:80 в пользу «Партизана» Юль жестко сфолил на атакующем защитнике сербского клуба Кевине Пантере, в результате чего началась потасовка с участием обеих команд. Почти все игроки обеих команд были удалены с площадки, а судьи приняли решение не доигрывать встречу. «Партизану» была засчитана победа — 95:80.

БК Партизан
БК Реал
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