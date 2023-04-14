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«Реал» проиграл «Маккаби» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В четверг, 13 апреля, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Црвена Звезда» в овертайме обыграла «Фенербахче» (91:89 ОТ), «Альба» победила АСВЕЛ (88:71), «Маккаби» на своем паркете переиграл «Реал» (100:96 ОТ), «Виртус» оказался сильнее «Милана» (89:94).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Фенербахче» (Турция) — 91:89 ОТ (15:21, 26:18, 16:18, 22:22, 12:10)

Ц: Кампаццо (24), Добрич (22), Вильдоса (17), Митрович (12).

Ф: Мотли (27), Хэйс (19), Дорси (12), Калатес (11 + 12 передач), Гудурич (11).

«Альба» (Германия) — АСВЕЛ (Франция) — 88:71 (20:16, 18:20, 27:18, 23:17)

Ал: Олинде (12), Сикма (12), Тиманн (11), Смит (10), Лэммерс (10).

А: Фалль (14), Де Коло (13), Мэтьюз (12).

«Олимпиакос» (Греция) — «Баскония» (Испания) — 86:78 (19:11, 26:22, 21:22, 20:23)

О: Везенков (23 + 10 подборов), Папаниколау (16), Слукас (15).

Б: Ховард (29), Гедрайтис (13), Томпсон (11).

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Реал» (Испания) — 100:96 ОТ (16:18, 21:24, 28:20, 21:24, 14:10)

М: Браун (22), Нибо (15 + 11 подборов), Колсон (14), Болдуин (11).

Р: Ябуселе (25), Муса (20), Дек (16), Хезоня (15).

«Виртус Б» (Италия) — «Милан» (Италия) — 89:84 (22:26, 17:21, 26:21, 24:16)

В: Хэкетт (25 + 10 передач), Белинелли (21), Шенгелия (15), Жете (13).

М: Фойгтманн (19), Бэрон (14), Дэвис (10).

БК Альба
БК АСВЭЛ
БК Баскония
БК Виртус
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Милан
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Реал
БК Фенербахче
БК Црвена Звезда
Евролига
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