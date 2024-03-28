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Евролига

28 марта, 00:41

«Маккаби» обыграл «Валенсию» и продлил победную серию

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Маккаби» на своем паркете переиграл «Валенсию» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 95:80. Для израильской команды это шестая победа подряд.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник израильской команды Уэйд Болдуин, набравший 17 очков.

«Маккаби» с результатом 19-13 занимает 7-е место в турнирной таблице. «Валенсия» идет на 13-й строчке — 14-18.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Валенсия» (Испания) — 95:80 (21:20, 27:18, 23:20, 24:22)

М: Болдуин (17), Нибо (15), Колсон (10), Кливленд (10), Риверо (10).

В: Оджелей (15), Робертсон (13), Инглис (12).

Баскетбол
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Валенсия
Евролига
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