Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евролига. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Женщины
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 18:35

Матчи баскетбольной Евролиги начнутся с минуты молчания в память о Тимме

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Ближайшие матчи Евролиги начнутся с минуты молчания в память о погибшем экс-баскетболисте «Зенита» Янисе Тимме, сообщается на странице турнира в соцсетях.

«Во вторник баскетбольная Евролига вместе с латвийским и мировым баскетбольным сообществом скорбит о кончине Яниса Тиммы. Перед началом всех матчей 16-го тура Евролиги и 12-го тура Еврокубка будет объявлена минута молчания в память о нем», — говорится в заявлении.

Янис Тимма. Баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве: все, что известно о трагедии

О смерти латвийца стало известно в ночь на 17 декабря. Ему было 32 года. По информации «Известий», Тимма покончил с собой. В России спортсмен выступал за петербургский «Зенит», «Химки» и УНИКС с 2015 по 2021 год.

Баскетбол
Янис Тимма
Евролига
Читайте также
Трамп хочет мира, а ЕС — усилить поддержку Украины. Что пишут СМИ
В Госдуме предложили штрафовать россиян за дарение алкоголя
Баскетболист и бывший муж Седоковой Янис Тимма покончил с собой
Американский хоккеист Уитни призвал допустить сборную России до Олимпиады
В МИДе назвали разоблачения генерала Кириллова угрожающими для противников РФ
Станкович в Сербии попал в скандал. Что происходит в «Спартаке» 17-12-2024
Сегодня
Вчера
Неделя