«Олимпиакос» переиграл «Жальгирис», «Милан» проиграл «Альбе»

«Олимпиакос» выиграл у «Жальгириса» (90:80) в матче регулярного чемпионата Евролиги. В других встречах «Фенербахче» обыграл «Маккаби» (86:71), «Баскония» в овертайме переиграла «Партизан» (103:96 ОТ), «Милан» потерпел поражение от «Альбы» (74:80 ОТ), АСВЭЛ оказался сильнее «Валенсии» (77:76).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 86:71 (23:20, 23:12, 19:20, 21:19)

Ф: Гудурич (23), Беко Мотли (15), Калатес (13), Уилбекин (12).

М: Болдуин (14), Браун (13), Нибо (12), Пойтресс (10).

«Олимпиакос» (Греция) — «Жальгирис» (Литва) — 90:80 (18:21, 26:14, 23:23, 23:22)

О: Везенков (23 + 14 подборов), Фалль (16), Слукас (15).

Ж: Браздейкис (21), Эванс (14), Кавано (12), Шмитс (10).

«Баскония» (Испания) — «Партизан» (Сербия) — 103:96 ОТ (14:23, 32:19, 21:26, 22:21, 14:7)

Б: Ховард (33), Костелло (19), Гедрайтис (13), Томпсон (11), Седекерскис (11).

П: Пантер (26), Ледэй (23 + 10 подборов), Лессор (19 + 12 подборов), Наннэлли (13).

«Милан» (Италия) — «Альба» (Германия) — 74:80 ОТ (12:26, 18:12, 21:22, 19:10, 4:10)

М: Пангос (16), Шилдс (15), Хайнс (10).

А: Смит (13), Блатт (13), Уэтзелл (10).

«Валенсия» (Испания) — АСВЕЛ (Франция) — 76:77 (27:16, 11:26, 21:20, 17:15)

В: Риверо (15), Джонс (13), Харпер (10), Пуэрто (10).

А: Де Коло (16), Обасоан (13), Фалль (10 + 13 подборов).