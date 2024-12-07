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«Милан» обыграл АСВЕЛ, «Монако» победил «Альбу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 6 декабря, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Монако» переиграл «Альбу» (100:80), «Олимпиакос» дома проиграл «Парижу» (90:96), «Виртус» потерпел поражение от «Црвены Звезды», а «Милан» победил АСВЕЛ (92:84).
Евролига

Регулярный чемпионат

«Монако» (Франция) — «Альба» (Германия) — 100:80 (34:18, 28:26, 19:23, 19:13)

М: Браун (17), Папаяннис (12), Стразель (10), Окобо (10).

А: Маккормак (16), Уэтзелл (16), Спаньоло (10).

«Олимпиакос» (Греция) — «Париж» (Франция) — 90:96 (21:21, 23:28, 16:24, 30:23)

О: Фурнье (25), Везенков (18), Уильямс-Госс (12), Маккиссик (10).

П: Шортс (21), Ифи (20), Уорд (14).

«Виртус Б» (Италия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 87:94 (19:18, 19:26, 25:13, 24:37)

В: Шенгелия (25), Клайберн (19 + 12 подборов), Кординье (13).

Ц: Кэнан (26), Митрович (21), Петрушев (20).

«Милан» (Италия) — АСВЕЛ (Франция) — 92:84 (18:20, 23:16, 22:25, 29:23)

М: Ледэй (17), Миротич (17), Брукс (14), Мэннион (11).

А: Маледон (24), Ловернь (19), Роберсон (13).

Баскетбол
БК Альба
БК АСВЭЛ
БК Виртус
БК Милан
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Црвена Звезда
Евролига
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