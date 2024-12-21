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Сегодня, 01:24

«Милан» на своем паркете проиграл «Баварии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 20 декабря, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Эфес» переиграл «Партизан» (86:77), «Жальгирис» потерпел поражение от АСВЕЛ (72:78), «Виртус» обыграл «Барселону» (85:81), «Олимпиакос» выиграл у «Альбы» (90:85), «Црвена Звезда» победила «Маккаби» (81:73), «Милан» проиграл «Баварии» (78:79).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Партизан» (Сербия) — 86:77 (20:27, 13:11, 25:23, 28:16)

Э: Османи (25), Бобуа (12), Томпсон (11 + 11 передач), Нвора (11), Ларкин (11).

П: Джонс (23), Браун (15), Вашингтон (10).

«Жальгирис» (Литва) — АСВЕЛ (Франция) — 72:78 (16:21, 20:22, 17:13, 19:22)

Ж: Франсиско (22), Сирвидис (10), Мэнек (9).

А: Маледон (17), Аженса (17), Ли (12), Де Коло (11).

«Виртус Б» (Италия) — «Барселона» (Испания) — 85:81 (23:15, 12:19, 30:31, 20:16)

В: Кординье (24), Жижич (12 + 11 подборов), Морган (10).

Б: Паркер (21), Пантер (17), Эрнангомес (14).

«Олимпиакос» (Греция) — «Альба» (Германия) — 90:85 (26:20, 18:21, 25:21, 21:23)

О: Фурнье (23), Фалль (18), Везенков (17), Маккиссик (10).

А: Томас (19), Уэтзелл (13), Уильямс (13).

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 81:73 (21:15, 27:18, 12:21, 21:19)

Ц: Боломбой (17), Сантос (15), Недович (9), Кэнан (9).

М: Соркин (21), Рэндолф (16), Хорд (14 + 11 подборов).

«Милан» (Италия) — «Бавария» (Германия) — 78:79 (14:26, 25:14, 20:25, 19:14)

М: Миротич (18), Ледэй (14), Козюр (13), Димитриевич (11), Нибо (11).

Б: Эдвардс (25), Букер (23), Уайлер-Бэбб (10 + 12 передач).

БК Альба
БК Анадолу Эфес
БК АСВЭЛ
БК Бавария
БК Барселона
БК Виртус
БК Жальгирис
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Милан
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Партизан
БК Црвена Звезда
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