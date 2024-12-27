«Милан» дома проиграла «Олимпиакосу»

В четверг, 26 декабря, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Милан» на своем паркете проиграл «Олимпиакосу» (83:84), «Маккаби» обыграл «Жальгирис» (95:78), «Монако» выиграл у «Эфеса» (94:75), «Альба» потерпела поражение от «Реала» (69:80).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Альба» (Германия) — «Реал» (Испания) — 69:80 (15:28, 19:17, 17:16, 18:19)

«Монако» (Франция) — «Эфес» (Турция) — 94:75 (22:13, 27:21, 20:20, 25:21)

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Жальгирис» (Литва) — 95:78 (26:19, 24:19, 21:18, 24:22)

«Милан» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция) — 83:84 (19:19, 21:22, 20:23, 23:20)