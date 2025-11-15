Видео
Сегодня, 01:00

«Милан» обыграл «Олимпиакос»

Евгений Козинов
Корреспондент

В пятницу, 14 ноября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Дубай» одолел «Жальгирис» (95:89), «Эфес» выиграл у «Баварии» (74:72), АСВЕЛ победил «Партизан» (88:87), «Барселона» обыграла «Виртус» (88:81), «Милан» одержал победу над «Олимпиакосом» (91:87).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Дубай» (ОАЭ) — «Жальгирис» (Литва) — 95:89 (24:34, 21:14, 28:16, 22:25)

Д: Кабенгеле (21 + 10 подборов), Аврамович (16), Петрушев (14), Бэйкон (12).

Ж: Тубелис (22), Франсиско (15), Сирвидис (12), Буткевичюс (11).

«Эфес» (Турция) — «Бавария» (Германия) — 74:72 (19:14, 23:20, 18:13, 14:25)

Э: Кординье (23), Шмитс (15), Османи (12).

Б: Майк (15), Динуидди (11), Лучич (9), Йович (9).

АСВЕЛ (Франция) — «Партизан» (Сербия) — 88:87 (26:20, 16:16, 24:27, 22:24)

А: Уотсон (18), Сельяс (18), Лайти (16), Харрисон (12), Траоре (11).

П: Браун (20), Вашингтон (19), Озетковски (16), Покушевски (12).

«Барселона» (Испания) — «Виртус Б» (Италия) — 88:81 (20:19, 25:24, 16:24, 27:14)

Б: Пантер (17), Клайберн (13), Веселы (12), Шенгелия (10), Лапровиттола (10).

В: Морган (17), Джеллоу (13), Эдвардс (13), Диуф (11).

«Милан» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция) — 91:87 (27:21, 20:22, 20:13, 24:31)

М: Эллис (16), Брукс (15), Букер (13), Данстон (10).

О: Питерс (27), Дорси (25), Фурнье (10), Милутинов (9).

  Saiga-спринтер

    Козя - когда некогда спортивная газетёнка поставит правильный счет матча 4 тура Евролиги от 14 октября Маккаби - Барселона (71:92)?

    15.11.2025

