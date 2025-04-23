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Сегодня, 23:25

«Монако» обыграло «Барселону». «Олимпиакос» переиграл «Реал»

Камила Абдурахманова
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«Монако» переиграло «Барселону» в первом матче четвертьфинальной серии Евролиги — 97:80.

В матче самыми результативными игроками среди победителей стали Даниэль Тайс и Майк Джеймс, каждый из которых набрал по 22 очка. Эли Окобо добавил к этому 19 очков. В составе «Барселоны» Кевин Пантер набрал 16 очков, а Дарио Брисуэла и Юссуфа Фалл — по 13 очков каждый.

В другой встрече «Олимпиакос» выиграл у «Реала» (84:72) и вышел вперед в серии — 1-0.

В матче самым результативным игроком среди победителей стал Саша Везенков, набравший 23 очка. Эван Фурнье добавил к этому 13 очков. В составе «Реала» Серхио Льюль набрал 16 очков, а Марио Хезонья — 13 очков.

Евролига

1/4 финала

«Монако» (Франция) — «Барселона» (Испания) — 97:83 (21:25, 23:17, 32:17, 21:24)

«Олимпиакос» (Греция) — «Реал» (Испания) — 84:72 (27:14, 20:15, 17:22, 20:21)

Баскетбол
БК Барселона
БК Монако
БК Реал
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