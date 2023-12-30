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Евролига

Сегодня, 00:56

«Монако» переиграл «Барселону» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 29 декабря, состоялись два матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Олимпиакос» на выезде разгромил «Альбу» (94:67), «Монако» дома выиграл у «Барселоны» (91:71).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Альба» (Германия) — «Олимпиакос» (Греция) — 67:94 (25:19, 18:21, 8:27, 16:27)

А: Томас (15), Спаньоло (11), Браун (10).

О: Питерс (23), Уильямс-Госс (13), Фалль (12).

«Монако» (Франция) — «Барселона» (Испания) — 91:71 (27:15, 20:21, 20:16, 24:19)

М: Джеймс (20), Диалло (19), Блоссомгейм (11).

Б: Паркер (15), Парра (10), Калинич (10).

Баскетбол
БК Альба
БК Барселона
БК Монако
БК Олимпиакос (Пирей)
Евролига
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