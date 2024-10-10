«Монако» обыграл «Маккаби» и вышел в лидеры Евролиги

В среду, 9 октября, состоялись два матча регулярного чемпионата Евролиги. «Монако» переиграл «Маккаби» (85:79), а «Црвена Звезда» на своем паркете выиграла у «Басконии» (78:71).

«Монако» с двумя победами в двух матчах лидирует в турнирной таблице Евролиги.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Монако» (Франция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 85:79 (21:23, 20:23, 24:14, 20:19)

Мон: Джеймс (17), Окобо (17), Мотеюнас (11), Папаяннис (10).

Мак: Лойд (16), Хорд (13), Риверо (13), Рэндолф (10).

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Баскония» (Испания) — 78:71 (25:20, 17:14, 17:15, 19:22)

Ц: Кэнан (19), Боломбой (15), Калинич (12).

Б: Монеке (19), Холл (13), Седекерскис (8), Луваву-Кабарро (8), Ронгавопулос (8).