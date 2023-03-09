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Евролига

Сегодня, 00:57

«Монако» переиграл «Панатинаикос» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В среду, 8 марта, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Маккаби» на своем паркете выиграл у «Фенербахче» (78:74), «Црвена Звезда» переиграла «Эфес» (94:75), «Монако» одержал победу над «Панатинаикосом» (84:70).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Фенербахче» (Турция) — 78:74 (17:25, 26:14, 18:17, 17:18)

М: Браун (21), Болдуин (15), Колсон (10), ДиБартоломео (10).

Ф: Хэйс (16), Пьер (15), Мотли (12).

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Эфес» (Турция) — 94:75 (20:25, 29:20, 19:22, 26:8)

Ц: Кампаццо (22), Добрич (15), Бентил (10), Митрович (10).

Э: Жижич (16), Бобуа (15), Клайберн (12), Мбайе (12).

«Монако» (Франция) — «Панатинаикос» (Греция) — 84:70 (21:17, 21:19, 22:21, 20:13)

М: Диалло (18), Лойд (18), Браун (12), Джеймс (11).

П: Понитка (11), Бэйкон (10), Ли (9), Томас (9).

БК Анадолу Эфес
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Панатинаикос
БК Фенербахче
БК Црвена Звезда
Евролига
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